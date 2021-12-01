Юристу, выступающему за отмену QR-кодов, отказали в проведении митинга в Екатеринбурге

В проведении митинга Ивану Волкову отказали, но он с этим решением не согласился
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юристу Ивану Волкову, который выступает за отмену QR-кодов, Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило проводить митинг в День Конституции.
- Мы подали уведомление в министерство о проведении митинга 12 декабря. Уведомление подано 1 числа в 17:11. Мы решили подстраховаться, и приехать лично в Министерство общественной безопасности, чтобы поставить отметку на копии поданного нами ранее уведомления о митинге, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Иван Волков. - Однако, нам в этом было отказано, в достаточно неуважительной форме сотрудником министерства Владиславом Щетининым, который заявил, что якобы не получал нашего уведомления на официальном адресе электронной почты.
Очередной митинг против qr-кодов прошел в Екатеринбурге 28 ноября 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам юриста, сотрудник официального органа власти не стал смотреть электронную почту, чтобы удостовериться в получении письма, а позже и вовсе прерывал разговор.
- В итоге мы решили сделать официальный запрос провайдеру и в «Мэйл.ру», чтобы вывести Владислава Щетинина и других сотрудников Министерства на чистую воду, - резюмирует юрист.
В ноябре в Екатеринбурге прошли два разрешенных пикета против QR-кодов. На мероприятии 28 ноября собралось порядка 300 человек, которые недовольны действиями власти в период пандемии.
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