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Общество1 декабря 2021 14:49

Губернатор Свердловской области вручил госнаграды выдающимся уральцам

Особо чествовали в этот день врачей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области вручил государственные награды выдающимся уральцам, в том числе и врачам, которые борются с коронавирусом во время пандемии. В том числе из рук главы региона Орден Пирогова получила Вероника Вознесенских, дочь медсестры областного онкодиспансера Ольги Аникиной, ее наградили уже посмертно.

- Уверен, каждый из вас достоин не только медалей, орденов и званий, но и огромного уважения всех уральцев, ради блага которых вы работаете и живете. Все вы – настоящие герои. Ваша сила – это ваш профессионализм, интеллект, знания и опыт, - отметил Евгений Куйвашев.

Отличительные знаки вручали тем, кто внес вклад в развитие региона, обеспечение безопасности. Всего же на церемонии присутствовал 31 человек, который получил почетную награду из рук губернатора.