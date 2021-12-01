Губернатор Свердловской области вручил госнаграды выдающимся уральцам

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области вручил государственные награды выдающимся уральцам, в том числе и врачам, которые борются с коронавирусом во время пандемии. В том числе из рук главы региона Орден Пирогова получила Вероника Вознесенских, дочь медсестры областного онкодиспансера Ольги Аникиной, ее наградили уже посмертно.

- Уверен, каждый из вас достоин не только медалей, орденов и званий, но и огромного уважения всех уральцев, ради блага которых вы работаете и живете. Все вы – настоящие герои. Ваша сила – это ваш профессионализм, интеллект, знания и опыт, - отметил Евгений Куйвашев.

Отличительные знаки вручали тем, кто внес вклад в развитие региона, обеспечение безопасности. Всего же на церемонии присутствовал 31 человек, который получил почетную награду из рук губернатора.