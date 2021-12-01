Суд удовлетворил требования свердловчанки и вернул ей работу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области сотрудницу школы-интерната, которая не появилась на работе, восстановили в должности. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Свердловчанка с 2018 года работала специалистом в отделе кадров в Черноусовской школе-интернате. В июне 2021 ее не было на работе без уважительной причины больше четырех часов. Начальство посчитало это грубым нарушением и уволило женщину.
Бывшую сотрудницу это решение не устроило, и она обратилась в прокуратуру, которая направила иск в Белоярский районный суд для восстановления женщины на прежнюю должность и взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула.
Суд удовлетворил требования свердловчанки и вернул ей работу.