Суд удовлетворил требования свердловчанки и вернул ей работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудницу школы-интерната, которая не появилась на работе, восстановили в должности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Свердловчанка с 2018 года работала специалистом в отделе кадров в Черноусовской школе-интернате. В июне 2021 ее не было на работе без уважительной причины больше четырех часов. Начальство посчитало это грубым нарушением и уволило женщину.

Бывшую сотрудницу это решение не устроило, и она обратилась в прокуратуру, которая направила иск в Белоярский районный суд для восстановления женщины на прежнюю должность и взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула.

Суд удовлетворил требования свердловчанки и вернул ей работу.