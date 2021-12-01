«Мы живем в аду»: Арт-директор концертного клуба раскритиковала введение QR-кодов

Люди потеряли терпение и желание посещать концерты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 30 октября действуют QR-коды и коронавирусные ограничения. В частности ночные заведения не могут работать с 23:00 до 06:00. Однако представители бизнеса по-прежнему выступают против введения таких мер, ведь они терпят колоссальные убытки. Арт-директор концерт-холла «Свобода» Дарья Кашина опубликовала в соцсетях свое мнение, по поводу новых условий работы.

Арт-директор рассказала, что не выполнять условия «антиковидной бредятины» значит получить штрафы величиной до полумиллиона или закрытие заведения на 90 дней. Еще одна проблема для всех концертных площадок – ограничения и переносы. Если сначала концертные площадки еще как-то свыклись с рассадкой и наполняемостью залов, то теперь ограничения для тусовщиков стали жестче. Люди потеряли терпение и желание посещать концерты. Бизнес, в свою очередь остался без помощи.

- Бизнес - даёт работу, платит налоги, за себя, за тебя. Бизнес терпит убытки, выкручивается, изворачивается, чтобы выплатить зарплатки и не сдохнуть, строчит письма губернатору, собирает подписи. И пока что это не работает. <…> - возмущается Дарья. – Мы живём в аду. Персонал уходит, публика бушует из-за переносов и ограничений, репутация, завоёвывающаяся годами - потеряна, 90% дохода – вникуда. А налоги и кредиты - никто не отменил. Мы сделали всё ради музыки в этом городе, мы ради неё живём, всё что можем, делаем. Против QR-кодов, так как считаю это мерой принуждения к вакцинации и дискриминацией бизнеса, а также неэффективной мерой.

Не остались без критики и выставки международных масштабов, а также ледовый городок. Как заявляет арт-директор, она не понимает «волшебной логики», которая разрешает провести ЭКСПО, но запрещает «Ночь музыки» на открытом воздухе. Также Дарья считает, что вакцинация помогает руководителям «выживать на копейках», а в дальнейшем ведет к потере персонала.

- Говорят вот в ледовый городок можно будет «он на открытом воздухе», а Ночь Музыки на каком блин воздухе должна была проходить?!.Фестивали - нельзя. Общепит - по кодам можно, но только до 23-00. – пишет Дарья. - Что происходит после 23-00? Роспотребнадзор засыпает, просыпаются тусовщики? Какие рассадки и заполняемости 75%, если все в помещении вакцинированы?

Арт-директор признается, что убытки с начала пандемии исчисляются миллионами. К тому же, не все сотрудники готовы прививаться

- Мы проводим концерты с выполнением всех требований Роспотребнадзора. Нас уже неоднократно проверяли. Все посетители с QR-кодами, рассажены, они в масках. Сейчас из-за новых ограничений, как минимум, мы теряем один миллион в месяц. Но и посетителей на вечерних концертах стало меньше на 50%, - рассказала «КП»-Екатеринбург Дарья Кашина.

ОФИЦИАЛЬНО

Свердловский Роспотренадзор подвел итоги нерабочей недели

Дмитрий КОЗЛОВСКИХ, глава регионального управления Роспотребнадзора

- С 29 сентября по 1 ноября мы фиксировали рост заболеваемости, - рассказывает Дмитрий Козловских. - Далее с 30 октября по 7 ноября в Свердловской области были объявлены нерабочие дни. Были введены ограничения на работу определенных учреждений в вечерние ночные часы. Введена система допуска в места массового пребывания только для привитых и переболевших. После введения этих мер с 1 ноября мы видим, как темпы прироста заболеваемости начали замедляться. С 14 ноября началась отрицательная динамика.

Главный санитарный врач региона отмечает, что уже три недели в Свердловской области происходит снижение заболеваемости. Однако цифры по-прежнему высокие. Так, по данным оперативного штаба, за 29 ноября в Свердловской области было выявлено 714 новых случаев COVID-19, за 30 ноября – 705 человек.

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