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Общество1 декабря 2021 14:07

В Екатеринбурге мэрия продает сгоревшее здание союза художников за два миллиона

При этом стоимость участка оценили в чуть больше 18 миллионов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Известно, что помещения расположены по адресу Сони Морозовой, 161

Известно, что помещения расположены по адресу Сони Морозовой, 161

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия продает сгоревшие мастерские союза художников за 2.2 миллиона рублей. При этом стоимость земли, на которой расположено здание, оценили в чуть больше 18 миллионов рублей. Известно, что помещения расположены по адресу Сони Морозовой, 161. Пожар произошел в начале лета этого года.

- Рыночная стоимость здания – 2 241 000 рублей без учета НДС, рыночная стоимость земельного участка – 18 159 000, «шаг аукциона» – 1 020 000. обязанность победителя аукциона самостоятельно уплатить НДС в размере 20 процентов от цены объекта, сложившейся в ходе аукциона, - говорится в постановлении, подписанном мэром уральской столицы Алексеем Орловым.

Напомним, в пожаре во дворах за парком Энгельса механические повреждения получили два автомобиля. Владельцы транспорта не успели его эвакуировать, в результате огонь перекинулся на машины. Два Forda опалило огнем. Помещение не являлось жилым, в последнее время его никто не использовал, оно было заброшенным.