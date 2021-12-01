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Общество1 декабря 2021 14:00

На Урале почти тысячу учителей отстранили от работы за отказ вакцинироваться

Еще 190 педагогов перевели на удаленку
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Если перевести учителя на удаленную работу не получается, его отстраняют

Если перевести учителя на удаленную работу не получается, его отстраняют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса от работы отстранили 987 учителей. Еще 190 перевели по этой причине на удаленную работу. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в региональном Минобразования.

- Всего в Свердловской области более 38 тысяч педагогов. В случаях, когда есть возможность перевести непривитого работника на удаленный режим работы, руководство учебного заведения идет этим путем. На данный момент на дистант временно переведены 0,5% работников, - рассказали там.

В областном Минобразования отметили, что если перевести учителя на удаленную работу не получается, его отстраняют. На сегодняшний день, отстранены оказались 2,6% от числа всех педагогов и сотрудников учреждений дополнительного образования.

- Это продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье детей и учителей. Обязательная вакцинация работников образования также – требование Роспотребнадзора. В целом, для педагогических работников вакцинопрофилактика опасных заболеваний всегда была обязательной. Это связано со спецификой профессии. Всего в Свердловской области более 38 тысяч педагогов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Департаменте информационной политики Свердловской области. - В случаях, когда есть возможность перевести непривитого работника на удаленный режим работы, руководство учебного заведения идет этим путем. На данный момент на дистант временно переведены 0,5% работников. Если дистанционный формат невозможен, педагог временно отстраняется от работы. Сегодня это около 2,6% работников, включая не только школьных учителей, но и сотрудников учреждений допобразования.

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