В Каменске-Уральском открыли современную мобильную библиотеку

Пополнился книжный фонд, появились новые издания отечественной и зарубежной литературы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском открыли обновленную современную библиотеку, на ее модернизацию выделили три миллиона рублей, на них закупили мебель и мультимедийное оборудование, кроме того, пополнился книжный фонд, появились новые издания отечественной и зарубежной литературы.

- Сегодня в библиотеке создано комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, социальной адаптации и реабилитации, творческой мастерской, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также в здании обновили функциональные залы, каждый желающий может поучаствовать в работе интересных проектов и программ, например, по информационной грамотности для детей, а пожилые люди могут получать индивидуальные консультации, появится студия песочной анимации «Терапия и творчество» и «Сказки из чемодана».