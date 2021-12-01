В Екатеринбурге мужчина продал прокатную иномарку и скрылся с деньгами

Мужчина не стал отпираться, признался в содеянном и рассказал, что вырученные деньги он потратил на свои нужды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали жителя Белоярского района, который продал каршеринговую иномарку и скрылся с деньгами. В дежурную часть обратился бизнесмен из Каменска-Уральского и рассказал, что месяцем ранее к нему обратилась женщина, которая взяла напрокат Hyundai Solaris, позже она передала машину своему 38-летнему знакомому.

- Ущерб, причиненный владельцу авто, составил 800 тысяч рублей. При этом мужчина продал иномарку за 200 тысяч рублей. Подозреваемый, ранее судимый за неправомерное завладение транспортным средством и мошенничество, был задержан, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина не стал отпираться, признался в содеянном и рассказал, что вырученные деньги он потратил на свои нужды. Сейчас полицейские занимаются поисками машины. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата в крупном размере». Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.