Уральские заключенные сошьют 25 тысяч мешков для новогодних подарков

Работа в швейном цехе будет вестись в две смены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Азанка Тавдинского района в исправительной колонии №24 заключенные сошьют 25 тысяч мешков для новогодних подарков. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- По словам осужденных, заказ отшивается с удовольствием, потому что все, что делается для детей, делается во благо, - говорится в сообщении.

Шитьем мешков для подарков займутся 46 осужденных. Работа в швейном цехе будет вестись в две смены.

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Ранее в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле заключенные сшили 50 тысяч защитных костюмов для врачей-инфекционистов. Халаты сшили за 10 месяцев. В целом на пошив халатов для медиков потратили больше 1,5 миллиона рублей.

Труд помогает осужденным получать официальный трудовой стаж, зарплату и пенсионные отчисления. Также они благодаря этому могут выплачивать иски, штрафы и платить алименты.