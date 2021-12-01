К настоящему времени часть медицинских учреждений уже работает в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех поликлиниках Екатеринбурга произошел массовый сбой. Горожане не могли записаться на прием к врачам, а также получить направления на обследования. К настоящему времени часть медицинских учреждений уже работает в штатном режиме, остаются небольшие проблемы, которые оперативно решаются.

- По информации МИАЦ утром из-за перегрузки сети произошел сбой при передачи документов на федеральный сервис. По состоянию на 14:00 в основном все технические вопросы решены. Остались локальные проблемы, связанные с входом у некоторых пользователей системы - они сейчас решаются, - уточняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного Минздрава.

В конце октября жители Екатеринбурга уже жаловались на невозможность записаться и попасть к врачу. Дело в том, что в некоторых поликлиниках города в регистратурах не работали компьютеры. В Минздраве заверили, что сбоя в работе медучреждений нет.