Через пять лет квартиры перейдут в собственность детей-сирот Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске 66 детей-сирот получили квартиры в новостройке на улице Коммунальная. Об этом сообщает официальный информационный портал Свердловской области.

- Дом современный, теплый, энергоэффективный. На данный момент вы, пожалуй, единственные новоселы в Краснотурьинске, обладающие жилыми помещениями такого качества, - заявил мэр Александр Устинов.

В новостройке две секции по семь и восемь этажей. Всего в нем 133 квартиры. Всего сиротам выдали 2,2 тысячи квадратных метров жилья. На строительство 66 квартир потратили 107 миллионов рублей. 32,3 миллиона выделили из федерального бюджета. Еще 74,7 миллиона рублей взяли из областного бюджета.

Через пять лет квартиры перейдут в собственность детей-сирот. Кроме того, в доме смогут разместить 18 семей, которых расселят из аварийного жилья. Также мэр Краснотурьинска заявил о планах построить еще два таких дома.

Ранее жительнице Атинского района с 10-летним ребенком-инвалидом выдали квартиру только вмешательства прокуратуры. Семья ждала новое жилье с 2014. Свердловчанка обращалась в прокуратуру о нарушении ее жилищных прав несколько раз.

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