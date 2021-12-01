В Екатеринбурге горожане проголосуют за лучший проект стелы у аэропорта «Кольцово»

Голосование проводится на Официальном портале Екатеринбурга и продлится до 15 декабря. Фото: проектная документация

В Екатеринбурге горожане смогут выбрать, какой памятник появится на территории, прилегающей к аэропорту «Кольцово». Планируется, что на въезде в воздушную гавань установят стелу, жители уральской столицы могут проголосовать за один из трех предложенных вариантов.

- По итогам экспертного обсуждения в суперфинал творческого состязания были отобраны следующие претенденты: архитектурное бюро Yacheyka и TengoInteractive,ООО «Мегабудка»; ООО «Архитектурное бюро Асадова», - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По задумке организаторов конкурса, авторы лучшего проекта могут выиграть премию в размере одного миллиона рублей, финалисты же получат 250 тысяч. Голосование проводится на Официальном портале Екатеринбурга и продлится до 15 декабря.