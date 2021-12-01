Злоумышленника остановили на трассе под Кушвой. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Нижнетагильская полиция задержала закладчика и изъяла крупную партию наркотиков. Пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» сообщает, что всего правоохранительные органы нашли полкилограмма запрещенных веществ.

Злоумышленника остановили на трассе под Кушвой. Во время осмотра в машине у мужчины обнаружили пластиковый контейнер с девяти граммами мефедрона, весы, три свертка изоляционной ленты черного, зеленого и красного цвета, а также сотовые телефоны.

В телефоне у свердловчанина полиция нашла координаты закладок и, приехав на места, изъяла полкилограмма запрещенных веществ.

- Подозреваемый являлся курьером «оптового склада». Наркотическое средство предназначалось для последующего незаконного сбыта на территории Нижнего Тагила бесконтактным способом путем оборудования тайниковых закладок, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчина во всем сознался, на него заведено уголовное дело. Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.