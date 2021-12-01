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Общество1 декабря 2021 11:40

В Екатеринбурге троллейбус №6 остановился на полпути и не поехал дальше

Это произошло, потому что водителя не сменил другой
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Водитель должна была продлить свою смену или пересадить пассажиров на другие троллейбусы

Водитель должна была продлить свою смену или пересадить пассажиров на другие троллейбусы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 декабря, в Екатеринбурге троллейбус №6, который ехал от улицы Академическая в сторону Химмаша, остановился на полпути до конечной остановки и не повез дальше пассажиров. В мэрии «КП Екатеринбург» объяснили, что на смену водителю, которая выполняла маршрут, не пришел другой.

- Смена была не обеспечена. Водитель должна была продлиться или пересадить пассажиров на другие троллейбусы этого направления. Их до Химмаша два ходит, - рассказали там.

Мэрия надеется, что Гортранс сделает выводы и усилит контроль за трудовой дисциплиной.

Ранее, в августе 2021 года, в Екатеринбурге на улице Щербакова встали троллейбусы, которые ехали в сторону центра. Инцидент произошел недалеко от остановки «Артиллерийский институт». Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт. Причиной остановки стал обрыв провода встали троллейбусы в сторону центра.