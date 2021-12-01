В Свердловской области улучшилась статистика по COVID-19

В Свердловской области стали диагностировать меньше случаев коронавируса Фото: Алиса ТИТКО

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 704 человек, на пике 21 ноября 2021 года это значение достигало 749 человек за сутки.

Также за сутки врачи сняли диагноз у 489 человек, а 33 человека скончались от опасного вируса. В пиковый период количество жертв COVID-19 достигало 46 человек в сутки.

Всего с начала пандемии на Средней Урале COVID-19 диагностировали у 179 973 человек, 157 313 из которых выздоровели, а 8 462 скончались.

– Состояние 726 госпитализированных оценивается как тяжелое, 455 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 365 – на аппаратах ИВЛ, – добавили в региональном оперативном штабе.