В ЦВО раскрыли исторические факты о военной полиции на Урале

Специалисты во время подготовки к десятилетию создания военного полиции ВС РФ собрали и обобщили архивные материалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие регионального управления военной полиции Центрального военного округа помогли создать исторический труд «Военная полиция: история и современность», посвященный формированию прообразу современных военных комендатур в армии, которые формировались на Урале с 18 по 20 век.

Специалисты во время подготовки к десятилетию создания военного полиции ВС РФ собрали и обобщили архивные материалы по этой теме. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Документы касаются работы военной полиции в шести регионах – Новосибирской, Самарской, Омской, Свердловской, Оренбургской областях и Башкортостане.

- Собранные материалы о военных комендатурах Омской, Оренбургской, Бузулукской крепостей, появившихся в начале 18 века, Самарского укрепрайона, создании первых гарнизонных гауптвахт в Поволжье и на Урале, построенных в девятнадцатомом столетии, станут составной частью исторического труда «Военная полиция: история и современность, - рассказывает руководитель регионального управления военной полиции по ЦВО полковник Константин Смирнов.

В первой части исторического труда рассказывается о начале формирования новых подразделений в войсках, которые наделили полицейскими функциями. Вторая часть посвящена работе военной полиции во время Гражданской войны 1917-1922 годов и Великой Отечественной войны.

Третья и четвертая части посвящены работе военных комендатур в советской и российской армии.