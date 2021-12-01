Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 10:56

Экс-главе УМВД Екатеринбурга продлили арест на полгода

Бывшего начальника полиции оставили в СИЗО до 8 мая
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Защитник Игоря Трифонова просил изменить для Игоря Трифонова меру пресечения на более мягкую.

Защитник Игоря Трифонова просил изменить для Игоря Трифонова меру пресечения на более мягкую.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главе УМВД Екатеринбурга продлили арест на полгода, эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в Ленинском районном суде.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 годы. В 2015 году бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев через посредников передал ему 7,5 миллиона рублей взятки за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника «Кольцо Урала».

18 сентября бывшего начальника УМВД Екатеринбурга задержали в Москве.

Защитник подсудимого просил изменить для Игоря Трифонова меру пресечения на более мягкую, а обвинение настаивало на том, чтобы оставить его под арестом. Суд оставил бывшего начальника полиции под стражей на шесть месяцев, до 8 мая 2022 года.