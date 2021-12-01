Защитник Игоря Трифонова просил изменить для Игоря Трифонова меру пресечения на более мягкую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главе УМВД Екатеринбурга продлили арест на полгода, эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в Ленинском районном суде.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 годы. В 2015 году бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев через посредников передал ему 7,5 миллиона рублей взятки за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника «Кольцо Урала».

18 сентября бывшего начальника УМВД Екатеринбурга задержали в Москве.

Защитник подсудимого просил изменить для Игоря Трифонова меру пресечения на более мягкую, а обвинение настаивало на том, чтобы оставить его под арестом. Суд оставил бывшего начальника полиции под стражей на шесть месяцев, до 8 мая 2022 года.