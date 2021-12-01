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Общество1 декабря 2021 10:36

В школах Горноуральского ГО не досчитались 18 учителей

Больше всего специалистов не хватает в селе Южаково
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Средний заработок преподавателей в ГГО составляет 43 тысячи рублей

Средний заработок преподавателей в ГГО составляет 43 тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Горноуральского городского округа в пригороде Нижнего Тагила по данным на конец октября этого года не хватает 18 учителей, то есть с начала учебного года удалось закрыть три вакансии.

Лидером по числу вакансий для преподавателей стала Школа №2 в селе Южаково, где на данный момент открыты пять ставок. Здесь требуются учителя русского языка и литературы, английского языка (2 ставки) и географии. Не хватает учителей в Лае, Покровском и Новоасбесте. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Средняя заработная плата у учителей в ГГО сейчас составляет 43 тысячи рублей.