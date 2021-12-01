Перевозки пассажиров на СвЖД в ноябре выросли на 15%

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Из них в пригородном сообщении отправлено 1,3 млн пассажиров (+9,9%), в дальнем следовании – 0,4 млн (+34,2%). Пассажирооборот в ноябре 2021 года составил 513 млн пасс-км, что на 34,5% больше ноября 2020 года.

За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 24,4 млн пассажиров, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 18,5 млн пассажиров (+10,7%), в дальнем следовании 5,9 млн (+28,6%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года вырос на 21,6% и составил 6,6 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в ноябре 2021 года перевезено 77,6 млн пассажиров, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 71,8 млн пассажиров (+8,7%), в дальнем следовании – 5,8 млн (+31,5%). Пассажирооборот в ноябре 2021 года составил 6,6 млрд пасс-км, что на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего за январь-ноябрь 2021 года отправлено 962,1 млн пассажиров (+20,5% к январю-ноябрю 2020 года), из них в дальнем следовании – 85,3 млн пассажиров (+36,4%), в пригородном сообщении – 876,8 млн (+19,2%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года вырос на 33,1% к уровню прошлого года и составил 96,5 млрд пасс-км.