Злоумышленник не смог довести дело до конца, его задержала полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский суд оштрафовал адвоката за мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2020 году адвокат взялся за дело мужчины о вымогательстве. Договор о предоставлении услуг он заключил с сестрой преступника и попросил у нее 300 тысяч, чтобы, по его словам, дать взятку следователям за прекращение уголовного дела, а также за непривлечение подзащитного к уголовной ответственности за укрывательство преступлений.

- При этом, адвокат не намеревался исполнять взятые на себя обязательства посредника во взяточничестве и не мог повлиять на ход и результат расследования уголовного дела, - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленник не смог довести дело до конца, его задержала полиция. Суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. В течение 10 рабочих дней прокуратура изучит приговор на наличия или отсутствия оснований для его обжалования.