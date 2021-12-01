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Происшествия1 декабря 2021 10:10

Свердловский суд оштрафовал адвоката за мошенничество

Юрист попросил 300 тысяч для взятки следователям
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Злоумышленник не смог довести дело до конца, его задержала полиция.

Злоумышленник не смог довести дело до конца, его задержала полиция.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский суд оштрафовал адвоката за мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2020 году адвокат взялся за дело мужчины о вымогательстве. Договор о предоставлении услуг он заключил с сестрой преступника и попросил у нее 300 тысяч, чтобы, по его словам, дать взятку следователям за прекращение уголовного дела, а также за непривлечение подзащитного к уголовной ответственности за укрывательство преступлений.

- При этом, адвокат не намеревался исполнять взятые на себя обязательства посредника во взяточничестве и не мог повлиять на ход и результат расследования уголовного дела, - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленник не смог довести дело до конца, его задержала полиция. Суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. В течение 10 рабочих дней прокуратура изучит приговор на наличия или отсутствия оснований для его обжалования.