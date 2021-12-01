В Свердловской области за сутки 704 человека заболели COVID-19

На Екатеринбург приходятся 168 случаев коронавируса за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки на 1 декабря 2021 года подтвердились еще 704 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых 168 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Нижней Салде, Новой Ляле, Карпинске, Качканаре, Невьянске, Кушве, Камышлове, Дегтярске, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале граждан с начала пандемии составляет 179 973 человека. Из которых 157 313 – полностью справились с инфекцией. За сутки врачи сняли диагноз у 489 человек.

Состояние 726 пациентов оценивается как тяжелое, 455 – размещены в палатах интенсивной терапии, 365 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки официально подтверждено еще 33 случаи смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 8 462 человека.