Назначен заместитель прокурора ХМАО

Григорий Сухоруков, по словам руководства, зарекомендовал себя как ответственный работник и грамотный руководитель. Фото: пресс-служба прокуратуры Югры

В Югре назначили заместителя прокурора округа, им стал 40-летний старший советник юстиции Григорий Сухоруков. Он окончил Омскую академию МВД, и уже 19 лет трудится в органах прокуратуры.

Григорий Сухоруков, по словам руководства, зарекомендовал себя как ответственный работник и грамотный руководитель. Новый заместитель прокурора ХМАО уже приступил исполнению обязанностей на новом месте работы. Об этом информирует ugra-tv.ru.

Ранее телеканал сообщал о том, что в конце ноября 2021 года новым главой Советского района Ханты-Мансийского автономного округа стал Евгений Буренков, которого избрали депутаты местной Думы. За него проголосовали 13 из 15 народных избранников. Конкуренцию ему составил руководитель управления архитектуры района Николай Яковлев. До этого Буренков на протяжении нескольких лет работал заместителем главы района.