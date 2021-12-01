«Брусника» выкупила старинный дом в центре Екатеринбурга

Здание реконструируют до конца 2023 года. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Застройщик «Брусника» выкупил старинный дом на Горького, 43, чтобы разместить там свой филиал. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в компании.

- Памятник архитектуры на Горького,43 мы приобрели еще в феврале. В данный момент мы находимся на стадии разработки проекта его реконструкции, - объяснили в «Бруснике».

В компании добавили, что хотят закончить проект до конца 2023 года.

Ранее в Екатеринбурге продали Дом городского головы Симанова на улице Попова, 4. Здание обошлось покупателю в 79,3 миллиона рублей. В аукционе победило ООО «Деловой дом на Архиерейской». Всего на торги заявились пять участников. Одним и низ был хоккеист Павел Дацюк, который недавно купил усадьбу Паршученкова.

Дом Симанова причислен к объектам культурного наследия. Особняк граничит с домом купца Емельянова. Площадь здания составляет больше тысячи квадратных метров. Территория участка составляет больше двух тысяч квадратных метров. Согласно документам, старинном особняке можно разместить офисы.

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