Заплаканного ребенка заметили прохожие

В Нижнем Тагиле оставленная бабушкой в машине малышка едва не выбежала на дорогу. Заплаканного ребенка примерно четырех лет заметили прохожие, когда она оказалась на обочине проезжей части, самостоятельно открыв автомобиль. Инцидент произошел возле магазина разливного пива, по проспекту Дзержинского во вторник, 30 ноября.

- Машина вообще была припаркована по сути на проезжей части. Ребенок вышел прямо на обочину дороги и ревет. Я подошла к ней с целью поинтересоваться, не нужна ли ей или ее родителям (ну не могла же она одна быть зимой в автомобиле) какая-либо помощь, - рассказала местная жительница в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Девочка рассказала, что в машине ее оставила бабушка. Тогда женщина попросила молодого человека, проходящего мимо, зайти в магазин и сказать посетителям, что девочка, сидевшая в машине, вышла и зовет бабушку.

- И тут выходит эта бабушка. С виду вполне себе такая молодая... И ведь ни «спасибо», ни извинений, просто ничего, как будто это норма, как будто так и надо поступать с детьми. Оказывается, она оставила ребенка совершенно одного в машине и преспокойно пошла за пивом со своим мужчиной, - возмущается очевидица.

Когда женщина стала делать замечание бабушке и объяснять, что оставлять ребенка в машине одного опасно, та грубо ответила ей, чтобы не «совала нос не в свое дело».

- Страшно представить, что могло бы произойти, соскользни малышка с обочины под проезжающую рядом машину, - пишет женщина. - Очень надеюсь, что родители девочки прочтут этот пост и поговорят с бабушкой!