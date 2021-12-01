В Екатеринбург на открытие Театра кукол приедет министр культуры РФ

Открытие театра для зрителей запланировано на конец марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург прилетит министра культуры России Ольга Любимова. Она приедет на открытие обновленного Театр кукол.

- 27 декабря этого года состоится официальная приемка здания екатеринбургского Театра кукол, который сейчас находится на капитальном ремонте. По предварительным данным, по информации министерства культуры РФ, мы ждем министра культуры на это мероприятие, - рассказали «КП Екатеринбург» в театре.

Там отметили, что надеются на приезд Любимовой и что у нее не появятся более важные дела. Также в театре подчеркнули, что открытие в декабре будет не для зрителя. Отремонтированное здание покажут чиновникам и журналистам.

- Приходят чиновники, проходит проверка здания, подписывают документы, что капитальный ремонт официально завершен. И уже только после этого наша труппа будет переезжать на старое место. Январь-февраль мы будем переезжать. Мы планируем в конце марта уже открыться для зрителя, - рассказали в Театре кукол.

В Екатеринбурге завершается реконструкция Театра кукол. На фасаде здания со стороны улицы Мамина-Сибиряка уже появился часовой механизм с движущимися куклами, которые будут «оживать» под бой курантов. Этому кинетическому театру дали название «Время чудес». В этот механизм поместили семь национальных кукол из разных стран. В том числе на фасаде есть русский Петрушка.

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