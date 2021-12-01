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Общество1 декабря 2021 8:45

Губернатор Югры раздаст деньги 120 получателям грантов

Заявки были поданы на 34 миллиона рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Авторы проектов получат суммы до 289 тысяч рублей

Авторы проектов получат суммы до 289 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе названы проекты, разработчики которых стали победителями в конкурсе на получение грантов от губернатора округа.

Борьбу за получение грантов вели 366 граждан, которые подали заявления на 34 миллиона рублей по направлениям «Здоровый образ жизни, физкультура и спорт», «Социальное обслуживание и поддержка», «Культура и искусство». Победителями стали 120 заявителей. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Больше всего победителей – жители Сургута, Ханты-Мансийска и Нягани. Каждому победителю выделят сумму до 290 тысяч рублей.

Конкурс на получение грантов губернатора проводился в три этапа, победителей выбирало жюри, членами которого стали обычные жители региона. Среди конкурсантов оказались заявители самых разных возрастных групп, самому младшем участнику – 14 лет. Самому старшему – 68.