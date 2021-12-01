Прокуратура проверит смертельное ДТП с автобусом на Урале

Пассажиры автобуса остались целы. Фото: ГИБДД Свердловской области

Прокуратура Свердловской области проверит смертельное ДТП с автобусом под Каменском-Уральским. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Напомним, что на трассе «Екатеринбург - Шадринск - Курган» 1 декабря водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Его машина превратилась в груду железа, а сам он от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков. Пассажиры автобуса остались целы.

Машина превратилась в груду железа. Фото: ГИБДД Свердловской области

Ранее стало известно, что Кассационный суд рассмотрит дело о смертельной аварии на Малышева. В августе 2019 года Владимир Васильев устроил смертельный заезд по центру Екатеринбурга. В случае если кассационный суд отменит решение областного суда - приговор вступит в законную силу.