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Общество1 декабря 2021 8:12

В Екатеринбурге начали продавать пиццу с презервативами в день борьбы со СПИДом

В городе также пройдут акции по быстрому тестированию на ВИЧ
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Чтобы получить презервативы при заказе пиццы нужно ввести специальный промокод

Чтобы получить презервативы при заказе пиццы нужно ввести специальный промокод

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 декабря, проходит всемирный день борьбы со СПИДом. В Екатеринбурге в связи с этим начали продавать пиццу с презервативами.

Акцию проводят компании Pizza Mia и «Казанова 69». Чтобы получить презервативы при заказе пиццы нужно ввести специальный промокод.

На странице пиццерии в Instagram говорится, что компания хочет обратить внимание на проблему.

Ранее «Комсомольская правда» публиковала список мест, где можно узнать свой ВИЧ-статус. Также там говорится о том, что делать, если он положительный.

Свердловский областной центр борьбы со СПИДом на своем сайте сообщает, что 1 декабря в Свердловской области пройдет больше 200 профилактических мероприятий. В регионе пройдут уроки для молодежи, выставки, квесты и информационные мероприятия. Также пройдут акции по быстрому тестированию на ВИЧ.

Кроме того, на Урале зафиксировали снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции. Еще пять лет назад выявляли не меньше шести тысяч новых случаев ежегодно, а в 2021 году обнаружили ВИЧ у 3,5 тысяч свердловчан.

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