Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Банк Уралсиб открыл в Екатеринбурге Центр малого бизнеса. Это первый офис Уралсиба, работающий в новом формате привлечения и обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса. В ближайшем будущем проект планируется масштабировать на всю сеть банка.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов, управляющий филиалом Банка Уралсиб в г. Екатеринбург Александр Киреев, а также ряд ключевых менеджеров направления корпоративного и малого бизнеса Уралсиба из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

Среди почетных гостей на открытии нового офиса присутствовали руководители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, с которыми у Банка сложились давние партнерские отношения.

Центр расположился в самом центре Екатеринбурга в здании Делового дома «Демидов» (ул. Бориса Ельцина, д. 3/2).

«Мы запустили новую модель работы по привлечению клиентов сегмента малого бизнеса, она уже показала свою эффективность, в том числе в Екатеринбурге, – отметил Евгений Абузов. – Мы увидели, что успешно можем работать в условиях пандемии. В этом году в сфере малого бизнеса у нас хорошие показатели – двукратный темп роста кредитного портфеля малого бизнеса, также мы увеличили на 40% количество новых клиентов, привлекаемых в банк на обслуживание. Модель, которую мы сейчас здесь реализуем, фактически является пилотной. Далее она будет транслирована на всю страну.Для банка это – новый этап и большой проект следующего года, который, я уверен, мы сможем успешно реализовать».

«Центр малого бизнеса – это большая веха в развитии бизнеса Банка Уралсиб в нашем городе. Новый формат работы в это непростое время позволит нашим клиентам-предпринимателям – как начинающим, так и имеющим большой опыт в сфере бизнеса – более эффективно его развивать и достигать более высоких результатов. За реализацией этого проекта стоит большой труд команды, которая показала своими результатами, что здесь, в Екатеринбурге есть прекрасные возможности для динамичного развития бизнеса», – сказал Александр Киреев на открытии Центра малого бизнеса.