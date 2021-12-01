Тагильчанина отправили в колонию за двойное убийство в День святого Валентина

Осужденный не признал свою вину в суде

Жителя Нижнего Тагила Алексея Ведерникова отправили на 17 лет в колонию строгого режима за убийство возлюбленной и ее брата в День святого Валентина в 2021 году. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Также суд взыскал в пользу родственника погибших компенсацию морального вреда и затрат по захоронению тел, - говорится в сообщении.

При этом Ведерникову помимо срока в колонии назначили ограничение свободы на год. Приговор еще не вступил в силу.

Осужденный не признал свою вину в суде. Однако в ходе предварительного следствия он объяснял, что мужчину, защищаясь от его нападения. По его словам, женщине он мог случайно нанести ножевое ранение. Ведерников не помнит обстоятельства убийства, потому что был пьян в тот момент.

В суде было установлено, что в ночь на 14 февраля 2021 года осужденный решил убить свою возлюбленную и ее брата. Женщина хотела съехать от Ведерникова. На этой почве между ними возник конфликт. В ссоре участвовал и брат сожительницы, который обвинял Ведерникова в систематическом избиении сестры.

Ведерников на кухне не меньше двух раз ударил брата возлюбленной руками в область головы. Также он один раз ударил его в живот неустановленным следствием колюще-режущим предметом. Затем эти предметом он нанес не меньше одного удара в шею сожительницы.

Пострадавших доставили в больницу. Мужчина умер 14 февраля, а женщина 26 февраля.

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