Ремонтные работы отстойников и камер реакций на гидроузле завершатся 31 марта 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ухудшится качество водопроводной воды из-за ремонта на гидроузле. ООО «Водоканал-НТ» рекомендует местным жителям кипятить воду перед употреблением.

Территориальным отделом регионального Роспотребнадзора были согласованы следующие временные отклонения:

Цветность — 35 градусов;

Мутность по коалину — 2,0 мг/л;

Железо общее (суммарно) — 1,0 мг/л;

Марганец (суммарно) — 0,5 мг/л.

Ремонтные работы отстойников и камер реакций на гидроузле завершатся 31 марта 2022 года.

Ранее прокуратура начала проверку после жалоб жителей уральского поселка на отсутствие воды. На протяжении двух недель по причине слабого напора воды жители верхних этажей многоквартирных домов не получают холодное водоснабжение в необходимых объемах.