Казахстанская авиакомпания Qazaq Air запускает рейсы из Кольцово в Нур-Султан

Самолеты будут летать из Екатеринбурга в столицу Казахстана дважды в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Кольцово с 27 декабря начнут летать самолеты в Нур-Султан. Рейсы запускает казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Самолеты De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров будут летать из Екатеринбурга в столицу Казахстана дважды в неделю, по понедельникам в 21:00 и четвергам в 09:25. Продолжительность полета составит два часа.

- Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства.

Отметим, что в Казахстане по прилету нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы или документ, подтверждающий наличие прививки.