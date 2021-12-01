162 тысяч доз доставлены на склад «Фармации».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловскую область поступила самая крупная партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
- 162 тысячи доз доставлены на склад «Фармации» и будут распределены по региону, - написал губернатор.
Всего в Свердловскую область завезли более 2,5 миллиона доз разной вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Евгения Куйвашева прививочная кампания идет активно.
Ранее в регион поступило 49 200 доз вакцины «Спутник Лайт». Это была вторая крупная поставка этой вакцины за 10 дней.
Напомним, что общее число граждан, заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии, составляет 179 824 человека, из которых 156 824 человека справились с вирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 429 случаев.