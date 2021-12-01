Дорожная обстановка в городе осложнилась из-за гололеда Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Екатеринбурга проконтролирует работу коммунальщиков во время гололеда. Госавтоинпекторы уже предупредили дорожно-коммунальные службы города о необходимости принятия своевременных мер по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами.

- Со стороны госавтоинспекции осуществляется постоянный контроль за соблюдением требований к содержанию дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, - рассказали в отделении пропаганды городской госавтоинпекции. - ГИБДД уже предупредила дорожно-коммунальные службы города о недопущении обледенения проезжей части и тротуаров.

Также в ГИБДД отметили, что дорожная обстановка в городе осложнилась из-за гололеда и призвали всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. При проезде сложных участков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения иметь возможность предотвратить ДТП.

В ГИБДД напомнили, что тормозной путь транспорта в гололед значительно увеличивается, поэтому пешеходам не стоит подходить близко к проезжей части перед тем, как начать переходить ее и убедится, что водители видят вас и пропускают.