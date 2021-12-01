Екатеринбурженку отправили на 8 лет в колонию за убийство мужа

Следствие и суд опровергли версию осужденной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга приговорили к восьми годам в колонии общего режима за убийство мужа. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Следствием и судом установлено, что вечером 10 января 2021 года подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Автомагистральной в Екатеринбурге, вступила в конфликт со своим 64-летним мужем, - говорится в сообщении.

Во время ссоры женщина ударила супруга кухонным ножом в сердце. После этого осужденная пыталась оказать первую помощь мужу и вызвала скорую. Однако он все равно скончался.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области рассказал, что в тот вечер информация об инциденте поступила в полицию. Стражи порядка приехали в квартиру. Там была женщина, которая описала им ситуацию.

- Якобы в тот момент, когда она находилась на кухне с ножом в руке, намереваясь приготовить бутерброды, к ней со спины подошел ее супруг. От неожиданности она развернулась, продолжая держать в руке нож, а муж, потеряв равновесие, навалился на нее всем телом. Когда она оттолкнула мужчину от себя, увидела у него ранение в области груди, - рассказал Горелых.

Однако следователи в ходе рассмотрения дела опровергли эту версию. В ходе расследования уголовного дела СК провел комплекс мероприятий, включающий сбор и закрепление доказательственной базы. Стражи порядка допросили свидетелей и сам осужденную. Также они провели судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и биологическую экспертизы.

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