В Каменске-Уральском начнут судить водителя, насмерть сбившего бабушку с внучкой

Фото: соцсети/УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском начнут судить 37-летнего водителя Mazda, который в августе насмерть сбил 69-летнюю бабушку и ее восьмилетнюю внучку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным «КП - Екатеринбург» за рулем иномарки находился Сергей Лаптов. На пешеходов он наехал, двигаясь по улице Пушкина со стороны 1-ой Синарской в направлении проспекта Победы со скоростью не менее 85,9 км./ч. при разрешенной скорости 40 км./ч. Бабушка и внучка при это перебегали дорогу в неположенном месте.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело будет рассматривать Синарский районный суд Каменска-Уральского. Сергею Лаптову грозит до семи лет лишения свободы.