Идеальный прикус для детей в Екатеринбурге с АТИС КИДС

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В детской стоматологии Атис Кидс исправляют прикус детям комфортными брекет-системами, невидимыми элайнерами, индивидуальными каппами Myobrace. Без дискомфорта, до достижения идеального результата!
На этапе формирования зубов закладываются и черты лица. Вот почему особенно важно своевременно посетить ортодонта! Как понять, что ребенку нужен ортодонт? При первых признаках неправильного прикуса.
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:
- неправильно стоящие, наклоненные или развернутые зубы;
- большие промежутки между зубами или скученность;
- непропорциональные челюсти (слишком выдающиеся вперед относительно друг друга или недоразвитые).
КОСВЕННЫЕ СИГНАЛЫ, ЧТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПРИКУСОМ:
- ребенок прикусывает щеки или язык;
- жалуется на боль в челюсти, мышцах лица;
- дышит в основном ртом;
- ему трудно глотать или жевать пищу;
- новые зубы прорезаются с задержкой.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОСЕЩЕНИЕ ОРТОДОНТА?
В АТИС-КИДС качественная детская и подростковая ортодонтия.
Для пациентов АТИС-Кидс в Екатеринбурге:
- консультации, наблюдение, экспертная диагностика;
- элайнеры для выравнивания зубов Инвизилайн (Invisalign);
- разные виды брекет-систем, в том числе и брекет-системы Myobrace® (профилактическое, раннее ортодонтическое лечение);
- индивидуальные каппы (прозрачные тонкие и эластичные), в том числе трейнер Myobrace® (профилактическое, раннее ортодонтическое лечение).
Идеальная улыбка начинается с приема доктора.
Свяжитесь с нами — ответим на все вопросы, расскажем о стоимости лечения, определим подходящие методы корректировки детского прикуса.
Специалисты детской стоматологии АТИС КИДС не только «превращают» лечение зубов в незабываемое игровое приключение и выстраивают теплый эмоциональный контакт с ребенком, но и помогают маленьким пациентам сформировать положительные воспоминания от посещения стоматолога на долгие годы вперед.
Наша главная задача обеспечить эффективное и максимально комфортное лечение даже для самых маленьких пациентов
Наша клиника дает расширенные гарантии на все виды услуг.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА