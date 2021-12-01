Идеальный прикус для детей в Екатеринбурге с АТИС КИДС

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В детской стоматологии Атис Кидс исправляют прикус детям комфортными брекет-системами, невидимыми элайнерами, индивидуальными каппами Myobrace. Без дискомфорта, до достижения идеального результата!

На этапе формирования зубов закладываются и черты лица. Вот почему особенно важно своевременно посетить ортодонта! Как понять, что ребенку нужен ортодонт? При первых признаках неправильного прикуса.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- неправильно стоящие, наклоненные или развернутые зубы;

- большие промежутки между зубами или скученность;

- непропорциональные челюсти (слишком выдающиеся вперед относительно друг друга или недоразвитые).

КОСВЕННЫЕ СИГНАЛЫ, ЧТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПРИКУСОМ:

- ребенок прикусывает щеки или язык;

- жалуется на боль в челюсти, мышцах лица;

- дышит в основном ртом;

- ему трудно глотать или жевать пищу;

- новые зубы прорезаются с задержкой.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОСЕЩЕНИЕ ОРТОДОНТА?

В АТИС-КИДС качественная детская и подростковая ортодонтия.

Для пациентов АТИС-Кидс в Екатеринбурге:

- консультации, наблюдение, экспертная диагностика;

- элайнеры для выравнивания зубов Инвизилайн (Invisalign);

- разные виды брекет-систем, в том числе и брекет-системы Myobrace® (профилактическое, раннее ортодонтическое лечение);

- индивидуальные каппы (прозрачные тонкие и эластичные), в том числе трейнер Myobrace® (профилактическое, раннее ортодонтическое лечение).

Идеальная улыбка начинается с приема доктора.

Свяжитесь с нами — ответим на все вопросы, расскажем о стоимости лечения, определим подходящие методы корректировки детского прикуса.

Специалисты детской стоматологии АТИС КИДС не только «превращают» лечение зубов в незабываемое игровое приключение и выстраивают теплый эмоциональный контакт с ребенком, но и помогают маленьким пациентам сформировать положительные воспоминания от посещения стоматолога на долгие годы вперед.

Наша главная задача обеспечить эффективное и максимально комфортное лечение даже для самых маленьких пациентов

Наша клиника дает расширенные гарантии на все виды услуг.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА