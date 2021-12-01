Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 1 декабря: ледяной дождь, пожар в садах и поиски пенсионера

Новости Екатеринбурга: утро 1 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 1 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Поздно вечером, 30 ноября, в садовом товариществе на Зеленом острове в Екатеринбурге разгорелся крупный пожар на площади в 100 квадратных метров.

Тревожное сообщение на телефон диспетчера поступило в 22:49, и уже через полчаса огонь был локализован прибывшими на место ЧП пожарными. Проливка конструкций окончена только в 3:50 по местному времени. Такую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге завершены поиски 85-летнего Геннадия Мартюшева, которого начали искать вчера днем. Пенсионер ушел из дома в понедельник, 29 ноября. Вечером следующего дня волонтеры сообщили, что дедушку удалось найти. Он жив.

Екатеринбург вечером, 30 ноября, накрыло дождем, воздух в последний день осени прогрелся до отметки в +2 градуса. Такая погода сохранится до конца недели.

Из-за резкого потепления и дождя утром, 1 декабря, дороги и тротуары города покрылись коркой льда. Жители уральской столицы жалуются, что по улицам сложно передвигаться. Будьте осторожнее.