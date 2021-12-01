В Екатеринбурге спасатели потушили крупный пожар

На место пожара выезжали 5 единиц техники и 17 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 1 декабря спасатели потушили крупный пожар. Огонь разгорелся на площади 100 квадратных метров в садовом товариществе на улице Зеленый остров.

- В 22:49 поступило сообщение о пожаре. В 23:22 огонь локализован, в 23:53 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:50, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место пожара выезжали 5 единиц техники и 17 человек личного состава МЧС. Садовый дом сгорел полностью. Также огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие и внутреннюю отделку бани на участке. О пострадавших не сообщается.

Напомним, недавно в уральском селе Таборы двое детей трех и десяти лет погибли во время пожара в жилом доме. Когда пожар начался, дома находились мать и трое ребят. Женщине удалось спастись вместе с восьмилетним ребенком.