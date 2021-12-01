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Общество1 декабря 2021 3:13

В Екатеринбурге завершили поиски пропавшего 85-летнего дедушки

Сутки о местонахождении Геннадия Афанасьевича было ничего неизвестно
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге во вторник днем, 30 ноября волонтеры поискового отряда сообщили о том, что начали поиск пропавшего 85-летнего Мартюшева Геннадия Афанасьевича. Дедушка, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома в понедельник, 29 сентября и не вернулся. И уже вечером, 30 ноября, стало известно, что пенсионера нашли.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - сообщили в группе ВКонтакте поискового отряда.

Напомним, волонтеры «Лиза Алерт» продолжают поиск пропавшей 16 октября 70-летней Валентины Николаевны Лимберг и пропавшего 28 октября 71-летнего Медведева Александра Ануфриевича. Женщина ушла из дома без денег и документов, пока муж спал. Мужчина также ушел из дома незаметно. У обеих пропавших проблемы со здоровьем.