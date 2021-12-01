Звезда лейбла Black Star мечтала оказаться на съемках этой передачи с детства

Популярная певица Клава Кока впервые выступит на «Голубом огоньке» в Новогоднюю ночь. О этом звезда лейбла Black Star рассказала своим подписчикам в instagram. Девушка выставила сторис, где поделилась новостью.

- Угадайте, кто сегодня наконец-то первый раз в жизни будет выступать на «Голубом огоньке». В новогоднюю ночь все бабули будут любить меня еще сильнее, - радостно говорит Кока.

Фото: instagram Клавы Коки

Позднее певица выставила еще одну сторис, в которой видно, как проходят съемки передачи. Она сняла вид со сцены и показала столики, за которыми сидят другие звезды.

- Ура, скоро увидимся на телеканале «Россия 1». Ребята, это было классно, - говорит Клава.

Также певица призналась, что мечтала побывать на этой передаче с самого детства.

Фото: instagram Клавы Коки

- Всей семьей смотрели «Голубой огонек», и я всем говорила, что однажды я окажусь там. Вот и еще плюс одна сбывшаяся места в копилку, - подписала сторис певица.

Напоминаем, что недавно Клава Кока стала персонажем комикса про супер-героя. Ее анимационный двойник появился в новом клипе на трек «Катастрофа». Клава Кока отметила, что если ее поклонникам понравится анимационный клип про ее супер-геройского двойника, то она напечатает комиксы. Однако их тираж будет ограничен.

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