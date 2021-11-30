Екатеринбург вошел в список самых популярных направлений туристов этой осенью

Уточняется, что Екатеринбург вошел в рейтинг самых востребованных городов у туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская столица попала в список самых популярных у россиян авианаправлений осени этого года. Уточняется, что Екатеринбург вошел в рейтинг самых востребованных городов у туристов, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.

- Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Калининград, Мурманск, Иркутск, Уфа, Махачкала, Красноярск, Новосибирск, Самара, Сургут, Сочи, - рассказывают специалисты онлайн-сервиса путешествий Tutu.ru, которые и проводили исследование.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Уральские авиалинии» увеличит число рейсов из Екатеринбурга в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай на новогодние праздники. Планируется, что вылеты состоятся с 28 до 30 декабря включительно, в первый день нового года, 4 января, а также с 7 по 9 января включительно.