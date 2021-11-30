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Общество30 ноября 2021 16:04

В Серове руководителя райпо оштрафовали на невыплату зарплаты работникам

Женщина должна заплатить 120 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По решению Серовского районного суда женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей

По решению Серовского районного суда женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове осудили экс-руководителя райпо, женщину обвинили в частичной невыплате зарплаты и присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения. Во время следствия выяснилось, что она руководила Сосьвинским районным потребительским обществом с марта 2016 по декабрь 2019 года.

- Будучи ответственной за ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственную деятельность, а также за выплату заработной платы, она допустила выплату семи работникам ниже МРОТ свыше двух месяцев подряд, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также только частично свои деньги на протяжении трех месяцев получали еще шесть сотрудников. Так, за период с января по декабрь 2019 года начислена заработная плата работникам организации на общую сумму свыше 310 тысяч рублей, а выплачена на общую сумму свыше 146 тысяч.

По решению Серовского районного суда женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей.