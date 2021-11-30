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Общество30 ноября 2021 15:23

В Екатеринбурге злоумышленник отобрал телефон у девушки в здании ТЦ

Девушка отдала ему гаджет стоимостью 17 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», мужчине грозит до семи лет лишения свободы

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге злоумышленник ограбил 23-летнюю местную жительницу прямо в здании торгового центра на улице Космонавтов. Она рассказала, что в павильон зашел незнакомый мужчина и с угрозами потребовал отдать ему мобильный телефон. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала ему гаджет стоимостью 17 тысяч рублей.

- Потерпевшая сообщила полицейским приметы нападавшего, чуть позже похожего мужчину задержали. Подозреваемого доставили в отдел полиции для установления личности. Им оказался 33-летний ранее судимый за кражу местный житель, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас силовики проверяют его на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города