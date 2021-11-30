Экс-зампреда банка «Кольцо Урала» оштрафовали на 20 миллионов за взятку бывшему главе полиции

Кроме того, ранее ему назначали наказание в виде пяти лет условно с испытательным сроком на четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев получил штраф в размере 20 миллионов рублей за взятку экс-начальнику городского УМВД Игорю Трифонову. Кроме того, ранее ему назначали наказание в виде пяти лет условно с испытательным сроком на четыре года.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 годы. В 2015 году Коноплев через посредников передал ему 7,5 миллиона рублей взятки за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника «Кольцо Урала».

23 сентября 2020 года сотрудники ФСБ задержали Коноплева в Екатеринбурге. На следующий день его арестовал суд и банкира отправили в СИЗО. А 18 сентября в Москве задержали бывшего начальника УМВД Екатеринбурга генерала Трифонова.

Источник «КП-Екатеринбург» рассказывал, что задержаниям Трифонова и Коноплева предшествовали показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции Эдуарда Воронина. Его обвиняли в превышении должностных полномочий.