В Екатеринбурге 1 декабря откроют новый памятник маршалу Георгию Жукову

Конструкцию привезли еще в начале сентября, но тогда ее сразу скрыли за ограждением и брезентом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 декабря пройдет официальное открытие нового памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Планируется, что будет проведена торжественная часть с парадом. Конструкцию привезли еще в начале сентября, но тогда ее сразу скрыли за ограждением и брезентом.

Несмотря на забор, можно разглядеть, что скульптор изобразил автомобиль, в котором сидит Жуков с водителем. Рядом с машиной стоит фигура мужчины. Перед памятником установлен камень с табличкой, в которой объясняется, что композиция показывает момент прибытия Жукова в штаб.

Фигура рядом с машиной, которая его встречает, - начальник штаба военного округа генерал-лейтенант Лев Сквирский. Это уже второй памятник маршалу около здания ЦВО. Первый установили в 1995 году, на нем Георгий Жуков скачет на коне.