«Русская Бразилия» и «Уральское Бали»: какие направления для путешествий чаще всего рассматривают южноуральцы

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Мобильный оператор Tele2 по итогам двух месяцев с момента запуска туристического гида по Челябинской области проанализировал, кто посещает его и о каких направлениях наиболее активно читают пользователи портала travel.tele2.ru.

Ядром аудитории стали пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, их доля составляет 33,9%, они чаще остальных интересуются путешествиями по Челябинской области. Следом идет возрастная группа 35-44 года с долей в 27,5%, затем путешественники в возрасте от 45 до 55 лет. 78,4% посетителей заходят на сайт, используя смартфон, 20,9% − компьютер.

Наибольший интерес у посетителей сайта вызывают следующие направления:

1. «Русская Бразилия» (одно из месторождений минералов в районе города Пласта, около рек Санарка, Каменка и Теплая).

2. «Уральское Бали» (озеро, образовавшееся на месте Каолинового карьера в Челябинской области).

3. Иремель.

4. Притесы, Таганай, Зюраткуль.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В Tele2 решили сделать туризм в Челябинской области более комфортным и собрать в одном месте лучшие рекомендации о популярных или пока малоизвестных, но достойных внимания местах отдыха. Над проектом работала команда Tele2 в Челябинске, жители региона и популярные блогеры. Лидеры мнений на начальном этапе рассказывали об идее проекта, общались с аудиторией, собирали обратную связь о том, где предпочитают отдыхать челябинцы. Затем отправлялись в рекомендованные места, тестировали там сеть Tele2 и делились впечатлениями с помощью 4G-интернета оператора. Предложения жителей Челябинской области стали основой для наполнения гида. С момента запуска портала любимые места отдыха в области рекомендовали 228 жителей региона.

Евгения Ашихмина, руководитель департамента маркетинга Tele2 макрорегиона «Урал»:

«Мы видим, что проект нашел отклик у аудитории, и продолжаем наполнять сайт новыми направлениями для путешествий по Челябинской области на основе предложений от жителей региона. Если проанализировать активность на сети и сравнить 2021 год с 2019 годом, то количество посетителей туристических достопримечательностей увеличилось более, чем на 43%, это серьезный рост. Мы создавали туристический гид как раз для того, чтобы сделать процесс подготовки к поездке более удобным, гид собирает в себе проверенные другими путешественниками места отдыха».