Градсовет раскритиковал концепции нового дизайна Уральского института управления

Против понравившегося большинству дизайна выступил только один студент. Фото: РАНХиГС

Градостроительный совет в администрации Екатеринбурга раскритиковал концепции нового дизайна Уральского института управления (филиал РАНХиГС) и рекомендовал сохранить внешний вид здания. Ранее предложенные варианты просмотрели студенты, преподаватели и другие сотрудники института. - На «суд» экспертов было вынесено сразу 4 концепции обновления фасада здания, расположенного на улице 8 Марта, 66. Как пояснили представители вуза, учебный корпус крайне нуждается в капремонте,- уточняет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

По словам сотрудников института, основная цель обновления – это эффективное решение многолетних проблем с энергосбережением.

При проектировании планировалось использовать современные технологии, чтобы здание отвечало не только нормативным параметрам энергосбережения, но и современным требованиям к пожарной безопасности.

Начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Алексей Храмов выступил с предложением по созданию рабочей группы, курирующей разработку соответствующей технической документации.