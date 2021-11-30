Архитекторы показали обновленную концепцию парка Маяковского

Первой начнут реконструировать входную группу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Архитекторы голландского бюро SVESMI разработали концепцию благоустройства парка имени Маяковского в Екатеринбурге. Реконструкция, по предварительным подсчетам, займет от трех до четырех лет. При этом парк закрываться не будет.
- По заказу Acons Group был выполнен предварительный мастер-план. На данный момент внесены все изменения в концепцию с учетом замечаний рабочей группы. В новом мастерплане учтены особенности парка, а также этапы реконструкции, - говорится в сообщении пресс-службы ЦПКиО.
Фото: проектная документация
В новой концепции учтено появление рядом с парком набережной Исети и проект Малая Голландия. Границы ЦПКиО либо будут сохранены, либо их увеличат. Также в проект добавили спортивный кластер, летний Театр эстрады и детские площадки.
При этом в концепции учли не только внешний вид пространства, но и монетизацию некоторых зон. С учетом нового плана понадобится сменить статус некоторых территорий в парке. Большинство локаций будут работать весь год. Также планируется сохранить весь лес и добавить новые цветники, клумбы, кустарники и розарий.
Фото: проектная документация
Кроме того, специалисты разработали зонирование зон по уровню шума. Самым тихим пространством станет мультифункциональный луг, который расположится ближе к ЖК Clever park и будет сделан в английском стиле. Там расположится интерактивный напольный фонтан и овальный павильон со смотровой площадкой и амфитеатром. Самой шумной будет зона с аттракционами.
Фото: проектная документация
Первой начнут реконструировать входную группу, центральную аллею, фонтанную площадь и луг. Перед центральной аркой появится овальная входная площадь, которая соединит подземный переход с главным входом в парк.
Фото: проектная документация
По бокам центральной аллеи сделают новые цветники и уютные зоны отдыха. Пространство слева от аллеи будет выполнено во французском стиле. Здесь появятся детские лабиринты и скейт-парк, музейный комплекс и танцплощадки.
Фото: проектная документация
Финансирование реконструкции хотят получить в рамках концессии. Потенциальный концессионер сможет получать от 150 до 300 миллионов рублей каждый год.
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