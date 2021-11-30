На выставке Interfood Ural 2021 раскрыли секреты приготовления настоящих французских круассанов

Фото с сайта выставки InterFood ural

С 23 по 25 ноября на базе Екатеринбург-ЭКСПО прошла очередная выставка продуктов питания и напитков Interfood Ural 2021. В рамках выставки компании-производители получают возможность не только познакомить потребителей со своей продукцией, но и напрямую встретиться и провести переговоры с представителями торговых сетей, потенциальных дистрибьюторов о закупках.

На Interfood Ural 2021 была представлена продукция из 20 регионов России по 10 категориям. От мясных деликатесов, до ароматных чаев.

Кроме этого, каждый день выставки был отмечен проведением уникальных мастер-классов.

25 ноября мастер-класс по приготовлению выпечки из слоеного теста провел двукратный чемпион России по хлебопечению Дмитрий Павлец.

«Слоеные изделия считаются самыми сложными и трудоемкими в технологическом направлении. Поэтому главный секрет вкусной выпечки – придерживаться технологического процесса. Имея на руках технологическую карту, но не владея технологиями производства, мы получим столько различных изделий, сколько людей возьмутся за дело» - утверждает Дмитрий.

Впервые придя на работу в цех хлебопечения 9 лет назад, Дмитрий буквально влюбился в этот процесс. Вот уже более четырех лет Дмитрий делится опытом: не только посвящает всех желающих в секреты мастерства, но и обучает запуску производства и организации пекарни с нуля. Тренды выпечки двигаются очень быстро. Обновление ассортимента – необходимо, для поддержания интереса потребителей. Любопытно было узнать секреты приготовления аппетитной выпечки и тем, кто готовит для себя и семьи. Поэтому мастер-класс «Слойки и круассаны» Дмитрия собрал обширную аудиторию.